128. Kieler Woche mit Blitz und Donner an Tag drei

Kiel (dpa/lno) –

Blitz und Donner haben den dritten Regattatag der 128. Kieler Woche erschüttert. Die meisten Seglerinnen und Segler blieben auf Geheiß der Wettfahrtleitung im Hafen und beobachteten das Wetterspektakel von Land aus. An den Start gingen vor den schwarzen Wolkenwänden mit Blitzen zunächst nur die großen Kielboote. Für sie begann mit dem Kiel-Cup eine dreitägige Serie mit den ersten beiden Wettfahrten.

Die Rennen der internationalen Klassen dagegen mussten weitgehend abgesagt werden. Nur für die 29er-Crews im Euro-Cup, die schnellen Wazp-Segler und die Ilca-6-Steuerleute wurde die Startbereitschaft bis in den Abend aufrechterhalten.

«Die Quellwolken türmen sich in Minutenschnelle auf. Über Wasser sorgen sie dann für große Dreher oder saugen auch schon mal den vorherrschenden Gradientwind komplett auf», erklärte Diplom-Meteorologe Meeno Schrader. «Dann sind Böen der Stärke sieben bis acht möglich.»

Zu viel für die kleinen Boote, entschied Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst: «Die Chance auf reguläre Rennen waren tagsüber zu gering. Das Risiko, plötzlich viele kleinen Dingis im Handumdrehen bergen zu müssen, schlicht zu hoch.»

Über den ersten Tagessieg im Kiel-Cup freute sich in der Klasse ORC I/II der großen Kielboote das «Intermezzo»-Team von Jens Kuphal aus Berlin. Die mit Profis aus dem Offshore Team Germany gespickte Crew mit dem Hamburger Yachtoptimierer Max Gurgel hatte den Bug in Wettfahrt eins vorne. In der Klasse ORC III/IV gewann Knut Freundebergs «Halbtrocken» aus Flensburg. Der Kiel-Cup wurde am frühen Montagabend noch fortgesetzt.