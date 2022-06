128. Kieler Woche: Heiko Kröger jagt 13. Titel

Kiel (dpa/lno) –

Die 128. Kieler Woche ist an ihrem ersten Wochenende gut in Fahrt gekommen. Nach der Eröffnung und dem sportlichen Auftakt bei Sonnenschein am Samstag wurden die Organisatoren und Teilnehmer am Sonntag jedoch von leichten und schwankenden Winden gefordert. Das geplante Programm konnte dennoch weitgehend stattfinden.

Von der Seebahn kehrten am Sonntag 167 Yachten in den Hafen von Kiel-Schilksee zurück. «Wir haben bei der Aalregatta auf dem Hinweg nach Eckernförde Karibikbedingungen auf der Ostsee erlebt», zog Seebahn-Gesamtwettfahrtleiter Eckart Reinke Bilanz. Auf dem Rückweg nach Kiel konnte der Mittelstrecken-Klassiker der Kieler Woche mithilfe einer Bahnverkürzung vor Einsetzen der Flaute beendet werden.

Eine Besonderheit erlebten die rund 1000 aktiven Kielbootsegler bei der Siegerehrung in Eckernförde. Ein internationaler Systemfehler im Regatta-Ergebnisdienst «Manage2Sail» führte dazu, dass die Ergebnisse der Aalregatta nicht hochgeladen werden konnten. «Alle haben ihre Platzierung erst bei der Siegerehrung erfahren», erzählt Reinke. «Ich habe sehr lange nicht mehr so viel Jubel und Euphorie erlebt.»

In den zehn internationalen Klassen gab es auch nach dem zweiten Regattatag drei deutsche Spitzenreiter: Heiko Kröger baute seine Auftaktführung in der 2.4mR-Klasse mit zwei weiteren Tagessiegen aus. Damit segelt der Paralympics-Sieger von 2000 seinem 13. Kieler-Woche-Titel entgegen.

André Budzien vom Schweriner Yacht-Club bleibt nach zwei weiteren Tagessiegen bester Steuermann im OK Dinghy. Nicht im Einsatz war am Sontag in den leichten Winden die futuristische Wazp-Klasse, in der Paul-Adrien Farien aus Kiel deshalb seine Top-Position behielt. Die Wettfahrten der ersten internationalen Hälfte der Kieler Woche werden bis Dienstag fortgesetzt, bevor am Mittwoch die Olympia-Segler starten.