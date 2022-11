1,26 Millionen Passagiere im Oktober am Hamburger Airport

Reisende stehen am Morgen auf dem Flughafen Hamburg an einem Check-In-Schalter an. Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Herbstferien im Norden und die Sehnsucht vieler Menschen nach Urlaub haben dem Hamburger Flughafen im Oktober den stärksten Monat seit Beginn der Coronapandemie Anfang 2020 beschert. Im vorigen Monat wurden insgesamt knapp 1,26 Millionen an- und abreisende Passagiere gezählt, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte. «In der ersten Oktoberwoche nutzten rund 294.000 Passagiere den Flughafen – das entspricht mehr Fluggästen als in der stärksten Sommerferienwoche.» Allerdings liegen die Passagierzahlen am fünftgrößten deutschen Verkehrsflughafen noch immer deutlich unter denen von 2019 – nach Angaben der Flughafengesellschaft derzeit bei rund 75 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie.