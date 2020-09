126. Kieler Woche mal anders: viel Segeln, wenig Volksfest

Segelschiffe segeln im Rahmen der Kieler Woche. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Kleiner und mit starkem Fokus auf den Segelsport startet die 126. Kieler Woche am heutigen Samstag. Bei der weltgrößten Regattaserie gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Hygieneauflagen. Publikum ist in Kiel-Schilksee nicht zugelassen. Im ersten Teil starten die internationalen Jollenklassen. Kieler-Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger (60) aus Strande kämpft mit Vorschoter Holger Jess in der 505er-Klasse um den Gewinn seines 23. Titels. Im zweiten Teil vom 10. bis 13. September sind die Olympia-Segler in herausragend besetzten Feldern gefordert.

Volksfestcharakter kann es diesmal nicht geben. Geplant sind aber kleinere Konzerte und Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern. Insgesamt stehen 50 000 Tickets zur Verfügung. Bei der Eröffnung übernimmt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das traditionelle Glasen mit der Schiffsglocke. Werner M. Dornscheidt, langjähriger Vorstand der Messe Boot in Düsseldorf, soll mit dem Typhon das Signal «Leinen los!» (lang-kurz-kurz-lang) geben.

126. Kieler Woche