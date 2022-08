120 Lehrlinge und Studierende bei Tui: Mangel an Azubis

Hannover (dpa/lni) –

Beim Reiseanbieter Tui haben Anfang August 120 Lehrlinge und dual Studierende ihre Ausbildung aufgenommen. Darunter sind etwa angehende Tourismus-, Büro- oder E-Commerce-Kaufleute sowie Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker, aber auch Nachwuchskräfte für Management, Betriebswirtschaft und IT-Sicherheit. Wie Tui am Mittwoch mitteilte, durchlaufen sie Stationen bei Tui Deutschland und in der Konzernzentrale in Hannover, in Reisebüros, bei der Airline Tuifly und in internen Technik- und Dienstleistungsbereichen.

Insgesamt fehlen der Wirtschaft in Niedersachsen in vielen Branchen geeignete Auszubildende. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt es in diesem Sommer bisher ein Überangebot an Lehrstellen. Für den Start des neuen Ausbildungsjahres waren demnach zuletzt landesweit mehr als 52.000 offene Positionen gemeldet – doch gleichzeitig ließen sich bislang nur rund 42.000 Bewerberinnen und Bewerber in die Datenbanken zur Vermittlung aufnehmen. «Die Lage spitzt sich für Betriebe immer mehr zu», sagte BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer kürzlich. Aus Touristik, Luftverkehr und Gastronomie waren in der Hochphase der Pandemie viele Fach- und Aushilfskräfte in andere Jobs gewechselt.