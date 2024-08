120 Kilogramm Zwiebeln gestohlen

Steddorf (dpa/lni) –

Der Hunger muss gewaltig gewesen sein – aber was macht man mit 120 Kilogramm Zwiebeln? Genau diese Menge des Gemüses haben drei Männer von einem Feld im Landkreis Rotenburg gestohlen. Am Sonntagabend hätten sie die Zwiebeln von einem Feld in Steddorf geerntet und in ein Auto geladen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete dies und folgte den Männern zu einem Grundstück. Von dort flüchteten zwei der drei Männer zu Fuß, ein 58-Jähriger blieb zurück. Gegen ihn und seine Komplizen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sicherte das Auto der Zwiebeldiebe zudem mit einer Fahrzeugkralle.