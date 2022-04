Merzen (dpa/lni) –

Ein Feuer hat in der Nacht zum Dienstag in Merzen (Landkreis Osnabrück) einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte es in einem Scheunenkomplex im Ortsteil Plaggenschale. In den Gebäuden sei unter anderem Futtermittel gelagert worden. Wohnhäuser waren den Angaben zufolge nicht betroffen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 120.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.