1,2 Millionen Euro – Lotto-Glück in Schleswig-Holstein

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Segeberg hat 1,2 Millionen Euro gewonnen. Damit ist er in diesem Jahr der achte Millionengewinner in Schleswig-Holstein, wie Nordwest Lotto Schleswig-Holstein mitteilte. Er habe mit einem Spieleinsatz von etwa zwölf Euro über das Internet gespielt und am Samstag in der sogenannten zweiten Gewinnklasse gewonnen, also sechs Richtige ohne die Superzahl erzielt.

Der höchste Millionengewinn in Schleswig-Holstein sei in diesem Jahr sechs Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot gewesen. Zur Ziehung am Mittwoch stehe der Jackpot in der Lotterie 6 aus 49 nun bei etwa 19 Millionen Euro.