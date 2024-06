1,2 Millionen Euro für Kulturprojekte in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Die Stiftung Niedersachsen stellt für Kulturprojekte künftig mehr als 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt werden damit 54 Projekte in Museen, Theatern oder Vereinen in Niedersachsen gefördert. Die Fördersummen liegen nach Angaben der Stiftung zwischen 6000 und 150.000 Euro. Die höchste Einzelsumme erhält demnach das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim für die Neugestaltung der ägyptischen Dauerausstellung.

Der Göttinger Literaturherbst, eines der größten Literaturfestivals im norddeutschen Raum, wird mit einer Summe von 20.000 Euro gefördert. Für das Projekt «Sportstätten als Erinnerungsorte», bei dem die gesellschaftspolitischen Rollen ausgewählter Sportstätten untersucht werden, stehen künftig 50.000 Euro zur Verfügung.