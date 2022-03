12-Jähriger bedroht und verletzt

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein 12-Jähriger ist in Salzgitter von mehreren Jugendlichen bedroht und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge am Samstagabend zusammen mit seinem 16-jährigen Bruder Fußball an einem Jugendzentrum gespielt, als eine Gruppe Jugendlicher auftauchte. Einer von ihnen habe den 12-Jährigen in den Schwitzkasten genommen, mehrfach geschlagen und getreten. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe habe den Jungen und seinen Bruder zudem mit einem Messer bedroht. Der 12-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.