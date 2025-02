11,5 Prozent mehr Übernachtungsgäste im Dezember in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben im Dezember 2024 so viele Gäste übernachtet wie schon seit mindestens Dezember 2019 nicht mehr. Die Zahl der Gäste ist im Vergleich zu Dezember 2023 um 11,5 Prozent auf 630.000 Menschen und die Anzahl der Übernachtungen um 7,3 Prozent auf 1.287.000 gestiegen, wie das Statistikamt Nord mitteilte. 2019 – also vor Corona – hatten 586.516 Gäste in Hamburg übernachtet und ihre Unterkünfte für 1.169.385 Nächte gemietet.

Die meisten Gäste kamen im Dezember 2024 aus Deutschland. Sie kamen auf 989.000 Nächte – das ist ein Plus von 7,3 Prozent. Menschen aus dem Ausland buchten sich bei Hotels, Pensionen und Co. für 298.000 Nächte ein. Das waren 7,2 Prozent mehr als im Dezember 2023. Jeder fünfte Hamburg-Übernachtungsgast reist aus dem Ausland an, die meisten aus Dänemark, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Die Übernachtungsgäste blieben im Durchschnitt für 2,0 Nächte in der Hansestadt. Die Betten der Stadt waren zu 53,7 Prozent belegt.