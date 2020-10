112 neue Corona-Infektionen in Hamburg: 8175 Fälle insgesamt

Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Samstag um 112 gestiegen. Damit haben sich in der Hansestadt seit Ausbruch der Pandemie bereits 8175 Menschen nachweislich infiziert, wie die Gesundheitsbehörde im Internet mitteilte. Etwa 6700 von ihnen können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

«Grund für die erneut erhöhten Fallzahlen an einem Samstag sind die Feiern vom vorangegangenen Wochenende», erklärte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Demnach würde sich vor allem die jüngere Altersgruppe bei Feiern in Gastronomie-Betrieben und Bars an den Wochenenden anstecken. Diese Neuinfektionen fänden sich erst knapp eine Woche später in den Zahlen wieder.

Mit 28,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt Hamburg weiterhin deutlich unter dem Grenzwert von 50. Wenn dieser überschritten wird, kann das neue Beschränkungen nach sich ziehen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden 40 Covid-19-Patienten behandelt, zwei weniger als am Vortag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sank bis Samstag um vier auf 11.

Neue Todesopfer gab es keine. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf liegt diese Zahl in Hamburg weiterhin bei 241. Das RKI nannte für Hamburg 271 Tote.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann alle Fälle, bei denen jemand einer Covid-19-Erkrankung erlegen ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.

