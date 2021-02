112 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein: Inzidenz 50,9

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 112 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Abend veröffentlichte (Datenstand: 21. Februar, 20.11 Uhr). Sieben Tage zuvor waren es 122 gewesen. Am Sonntag sind die Fallzahlen oft etwas niedriger, unter anderem weil weniger Tests durchgeführt und ausgewertet werden. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 41 107 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 50,9 (Samstag: 51,0). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (164,1), wo nun seit dem Wochenende strengere Maßnahmen gelten. In Dithmarschen wurde mit 14,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Das Ministerium registrierte zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1212.

342 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 73 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 48 mit Beatmung.

