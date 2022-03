1,1 Milliarden Euro für Bahnstrecken und Bahnhöfe

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr gut 1,1 Milliarden Euro in das Streckennetz und die Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen investieren. Die eingeplante Summe bezieht sich zum Beispiel auf Erneuerungsarbeiten an rund 190 Kilometern Gleisen und an 310 Weichen. Außerdem sollen mit dem Geld 60 Haltepunkte und sieben Brücken modernisiert werden, wie eine Bahnsprecherin am Montag mitteilte. Das Programm decke unter anderem die Hauptbahnhöfe von Hannover, Braunschweig und Bremen ab.

Auch das für die Arbeiten nötige Fachpersonal will der bundeseigene Konzern aufstocken: Laut Bahn werden im Nordwesten 440 Beschäftigte für Instandhaltung und Infrastruktur eingestellt. In ganz Deutschland sollen 2022 den Angaben zufolge etwa 13,6 Milliarden Euro in die Verbesserung des Schienenverkehrs fließen. Die Ampelkoalition will das Bahnfahren im Rahmen der Klimaschutzprogramme attraktiver machen.