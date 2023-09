1:1 im Spitzenspiel: Hannover verpasst Tabellenführung

Düsseldorf (dpa/lni) –

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nur knapp die Tabellenführung verpasst. Trotz starker Leistung und früher Führung spielten die Niedersachsen am Sonntag im Topspiel nur 1:1 (1:0) bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Im Fall eines Sieges wäre die Mannschaft von Stefan Leitl auf Platz eins gesprungen. So fiel sie sogar auf Rang fünf zurück.

Hannovers Torschütze Cedric Teuchert sagte hinterher trotzdem in einem Sky-Interview: «Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt. Wir wussten, dass Düsseldorf spielerische Lösungen sucht und auch findet. Aber wir haben die meisten Situationen gut ausgehalten. Ich glaube, das 1:1 ist für alle in Ordnung.»

Vor 35.444 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Teuchert (7. ) schon in der Anfangsphase den Treffer zum 1:0 für Hannover. Der griechische Neuzugang Christos Tzolis rettete der Fortuna aber die Tabellenführung, als er per Foulelfmeter in der 58. Minute zum 1:1 traf. So reisen die Rheinländer nun einem Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz am Freitag zum nächsten Spitzenspiel beim Hamburger SV.

Eine Woche nach dem 7:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück knüpften die 96er aber an ihre starke Form an. Teuchert gelang bereits sein siebter Saisontreffer. Der 26-Jährige vergab kurz vor der Pause noch eine große Chance, als er an Düsseldorfs gutem Keeper Florian Kastenmeier scheiterte. Nach der Pause dominierte dann die Fortuna gegen gut verteidigende Gäste, so dass das Unentschieden am Ende verdient war.

Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler störte sich danach weniger an dem Ergebnis oder der Leistung, sondern an der Elfmeter-Entscheidung vor dem 1:1. «Das ist mir ein bisschen zu einfach», sagte er.