1:1 für Holstein Kiel: Nürnberg trifft zweimal Aluminium

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nürnberg (dpa) – Holstein Kiel hat sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ein wertvolles Remis erkämpft. Die Norddeutschen rückten dank des 1:1 (0:1) am Dienstagabend im Nachholspiel des 29. Spieltags bis auf einen Zähler an den Hamburger SV auf Relegationsplatz drei heran. Die Kieler haben wegen ihrer Zwangspause nach einer Corona-Quarantäne jedoch noch zwei Partien in der Hinterhand.

Vier Tage vor ihrem DFB-Pokal-Halbfinale am Samstag beim Erstligisten Borussia Dortmund glich der Kieler Janni Serra (67.) die Führung durch Dennis Borkowski (31. Minute) aus. Die Franken hatten zudem Pech mit zwei Aluminiumtreffern. Die Kieler besaßen zwar die größeren Spielanteile, waren aber in der Offensive nicht zwingend genug, um am Ende noch den Sieg zu erzwingen.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-377557/2

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Zweitliga-Statistiken Nürnberg

FCN-Kader

Rekordmarken 2. Liga