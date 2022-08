108.000 Jungaale in Schlei ausgesetzt

Maasholm (dpa/lno) –

Schleifischer haben beim traditionellen «Aalutsetten» am Mittwoch rund 108.000 Jungaale in die Schlei ausgesetzt. So werde dazu beigetragen, die inzwischen wieder gewachsene Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu

stärken, teilten die Organisatoren mit. Das «Aalutsetten» wird seit 2010 von Fischern und Anglern gemeinsam organisiert.

Fischereiminister Werner Schwarz (CDU) lobte das ehrenamtliche Engagement bei der Organisation der Aalbesatzmaßnahmen. «Die FischerInnen an der Schlei haben schon seit langem erkannt, dass der Aal ihre Hilfe braucht», sagte er. Der Minister sicherte den Fischern und Fischerinnen weitere Unterstützung der Landesregierung zu: «Mir ist bewusst, dass der Aal in Zeiten knapper Fischerei-Ressourcen durch das Wegbrechen von Dorsch und Hering in der Ostsee ein wichtiges Standbein gerade der kleinen Küstenfischerei ist.»