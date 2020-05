105 000 Anträge auf Corona-Hilfen in Niedersachsen bewilligt

Bernd Althusmann (CDU) spricht beim Kleinen Parteitag der CDU Niedersachsen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen hat die landeseigene NBank inzwischen in 105 000 Fällen staatliche Hilfen für Unternehmen und Selbstständige im Kampf gegen die Corona-Krise bewilligt. «Deutlich über 900 Millionen Euro» hätten die Betriebe schon erreicht, sagte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann am Freitagmorgen dem Sender Antenne Niedersachsen. Die Gesamtzahl der Anträge liege mittlerweile bei rund 216 000. Teils seien die Anträge nicht vollständig ausgefüllt, das verzögere die Bearbeitung, sagte der CDU-Politiker. Zahlreiche Mitarbeiter von NBank und Ministerium seien mit der Bearbeitung befasst.

Althusmann regte zudem ein gemeinsames Sonderprogramm mit dem Bund für die Gastronomie an, deren Kapitaldecke dünn sei. Bis August müssten die Programme verlängert werden, sagte er. Die Betriebe könnten nicht aufholen, was ihnen an Einnahmen verloren gegangen seien.

Infos des Wirtschaftsministeriums für Unternehmen