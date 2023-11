1000 Menschen demonstrieren für Opfer von Krieg und Terror

Hamburg (dpa/lno) –

Unter dem Motto «Anteilnahme für die Opfer von Terror und Krieg in Israel und Gaza!» haben am Samstagnachmittag rund 1000 Menschen in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Angemeldet wurde die Demonstration vom Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung. «Wir demonstrieren für sofortigen Waffenstillstand in Israel/Palästina und in der Ukraine», hatten die Veranstalter mitgeteilt. Die Demonstranten schwenkten zahlreiche Palästinenser-Flaggen. Laut Polizei hat es auch «Free Gaza»-Rufe und «Free Palestine»-Rufe gegeben. Die Polizei versuche zusammen mit dem Veranstalter, verbotene Parolen zu unterbinden.

Die Polizei hatte die Demonstration unter strikten Auflagen genehmigt. Die Allgemeinverfügung gilt nach wie vor. Danach bleiben nicht angemeldete und nicht von der Versammlungsbehörde bestätigte Versammlungen zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf Israel weiter verboten.