1000 Jahre Godehard: Bistum Hildesheim will sich erneuern

Hildesheim (dpa/lni) –

Vor 1000 Jahren wurde der Reformer Godehard zum Bischof von Hildesheim geweiht – das Bistum hat aus diesem Grund ein Jahr der inneren Erneuerung ausgerufen. Das Jubiläum sei der Anlass, um als Kirche mutig aufzubrechen, ausgetretene Pfade zu verlassen und ganz neue Routen zu wagen, sagte Hildesheims aktueller Bischof Heiner Wilmer. Im Zentrum steht eine Pilgerwoche im September, darüber hinaus werden sogenannte Segensorte gesucht. Gefördert werden außerdem Solidaritätstafeln als Begegnungsorte von Menschen unterschiedlicher Herkunft, die sonst wenig miteinander zu tun haben.

Das Godehard-Jahr wurde am Donnerstag mit einem Gottesdienst im Mariendom eröffnet. «Es geht uns um die grundlegende, innere Erneuerung unseres Bistums», sagte Hildesheims Bischof Heiner Wilmer in seiner Predigt. Als Fragen nannte Wilmer: «Wo sind wir bei den Menschen? Wo engagieren wir uns für die Gesellschaft?» Dabei müssten auch Bündnispartner etwa in anderen Religionen gefunden werden.

Am 5. Mai feiern Katholiken den Gedenktag an den Heiligen Godehard. Er wurde nach Bistumsangaben schon bald nach seiner Heiligsprechung im Jahr 1131 in weiten Teilen Europas verehrt. Zeugnisse finden sich zwischen Dänemark und Italien.

Godehard wirkte zunächst als Abt und reformierte das Kloster Niederaltaich in Bayern und weitere Klöster. Am 2. Dezember 1022 wurde er in der Groner Pfalzkapelle bei Göttingen zum neuen Bischof von Hildesheim gewählt. Am 5. Mai 1038 starb er in dem von ihm selbst gegründeten Mauritiusstift und wurde im Hildesheimer Dom beigesetzt.