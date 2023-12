100 verschiedene Menschen, ein Brummton

Hamburg (dpa) –

Ob Travestiekünstlerin, Rollstuhlfahrerin, Kind oder Geflüchtete, Schwarzer oder Weiße – fast 100 sehr verschiedene Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg mit einem gemeinsamen tiefen Brummton ein Bild entstehen lassen, das als Zeichen von Inklusion um die Welt ziehen soll. Klangkünstler Kymat hat aus den Klangwellen des fast mehrstimmigen Tones ein digitales Mandala kreiert. Die Singenden standen dabei in einem Stuhlkreis inmitten der ansonsten leeren Barclay-Arena und hielten gemeinsam auf das Wort «Du» einen langen Ton.

Initiator Jan Schierhorn sagte am Mittwoch zu dem Klangexperiment: «Alle in dieser Runde sind im besten aller Sinne «gleich gültig». Alle Menschen sitzen in der ersten Reihe und niemand in der Zweiten, alle sind gleich. Auch das ist Inklusion.» Die Ansprachen waren simultan auf Englisch und für Gehörlose sowie Blinde übersetzt worden.

Die Musiker Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen (Söhne Hamburgs) leiteten die Gäste als Chorleiter an. Unter den rund 100 Teilnehmern waren auch Prominente, etwa Travestiekünstlerin Lilo Wanders, Schauspielerin Sandra Quadflieg, der Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sowie Rollstuhlbasketballerin und Parakanutin Edina Müller. Das Mandala «We are One» soll für Zusammenhalt stehen und Gemeinsamkeit zeigen.

Das Projekt steht unter dem Motto «We are One». Die Klang- und Bildinstallation ist eine Aktion von Fame Forest. Im Rahmen dieses Naturschutz- und Gesellschaftsprojektes der Barclays-Arena wird für jeden Auftretenden ein Baum gepflanzt. So sind bereits rund 25 Hektar Wald und Blühwiesen entstanden.