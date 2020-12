100 Tonnen schwerer Findling wechselt seinen Ort

Ein 102,5 Tonnen schwerer Stein wird von einem 800 Tonnen Kran angehoben und auf einen Tieflader verladen. Foto: Martin Remmers/dpa

Hüven (dpa/lni) – Nach Monaten des Wartens hat am Freitag im emsländischen Hüven ein Findling den Ort gewechselt: Per Tieflader sollte der 102,5 Tonnen schwere Stein von einem Acker in die Ortsmitte gebracht werden, berichtete der stellvertretende Bürgermeister Alfons Kohne (CDU). Aufgrund von Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie musste im Herbst eine Begutachtung durch Experten mehrere Wochen lang verschoben werden.

Der Stein war im Sommer von einer Landwirtsfamilie freigelegt worden und hatte sich schnell zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Regelmäßig besuchten Hunderte von Menschen den Acker, um den 5,80 Meter langen, 2,90 Meter hohen und 4,50 Meter breiten Stein zu bestaunen. Nach einer Begutachtung durch Experten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vor einem Monat steht fest, dass der Findling als Naturdenkmal anzusehen ist. Das bedeutet, er darf nicht verändert werden, auch das Einmeißeln einer Inschrift ist nicht erlaubt. Aber er darf an einem anderen Ort aufgestellt werden – genau das geschah am Freitag. Gut 35 000 Euro kostet der Transport und das Aufstellen, inklusive der Neugestaltung der Ortsmitte.

Nun soll eine Arbeitsgruppe in dem 560-Einwohner-Ort über den Winter einen Plan machen, wie der Platz rund um den Findling aussehen könnte. Zu Ostern sollen die Arbeiten fertig sein. Eigentlich hätte es schon zur Umsetzung des Steins ein kleines Dorffest geben sollen. Aber die aktuellen Beschränkungen wegen der Pandemie ließen das nicht zu. Um die Ansammlung Neugieriger beim Abtransport zu vermeiden war auch der genaue Transporttermin bis Freitagmorgen vertraulich behandelt worden.

LBEG-Pressemitteilung vom 5. November