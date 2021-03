100. Folge von «Grill den Henssler» am 2. Mai

Der Koch Steffen Henssler steht bei der Aufzeichnung der VOX Kochshow «Grill den Henssler» auf der Bühne. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Hamburg/Köln (dpa/lno) – In der neuen siebenteiligen Staffel von «Grill den Henssler» ab 11. April steckt auch die 100. Folge der Vox-Kochshow mit Steffen Henssler (48) – und zwar am 2. Mai. «In der 100. Folge warten auf den Hamburger Koch-King neben brandheißen Überraschungen auch wahre «Grill den Henssler»-Ikonen», teilte Vox am Dienstag mit. «Zum Jubiläum fordern ihn heraus: Autoexpertin Panagiota Petridou, die schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei war, Comedian und Henssler-Buddy Mario Barth und Dauer-Rivale Detlef Steves.»

Weitere Gaststars an den von Laura Wontorra moderierten Sonntagabenden sind zum Beispiel der Designer Harald Glööckler, die Moderatorin Sophia Thomalla, Fernsehlegende Jürgen von der Lippe, Sängerin Mandy Capristo und Comedian Olaf Schubert.

Beim Muttertags-Special am 9. Mai treten gegen Henssler etwa Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs, Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels sowie Moritz Sachs mit seiner «Lindenstraße»-Mama Marie-Luise Marjan an.

Vox-Mitteilung