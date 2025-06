100.000 Euro Schaden nach Kellerbrand nahe Oldenburg

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus entstand hoher Sachschaden. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Ganderkesee (dpa/lni) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist am Freitag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich war ein Sicherungskasten im Keller aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Bis ins Erdgeschoss des Hauses breiteten sich die Flammen aus und verursachten dort sowie im Keller erhebliche Schäden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.