100.000-Besucher-Marke bei Karl-May-Spielen übersprungen

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben die Marke von 100.000 Besuchern übersprungen. Die Veranstalter begrüßten am Freitagabend einen Mann aus Hamburg als Zuschauer mit der runden Eintrittskartennummer. Die Marke sei wie im Vorjahr in der 20. Vorstellung erreicht worden, teilten die Kalkberg GmbH mit. «Bei unseren Gästen kommt die Inszenierung richtig gut an», so Geschäftsführerin Ute Thienel.

Im Mittelpunkt des Abenteuers «Halbblut» steht den Angaben nach der Kampf der Blutsbrüder Winnetou (Alexander Klaws) und Old Shatterhand (Bastian Semm) um die Seele des zwischen den Völkern hin- und hergerissenen Kriegers Ik Senanda (Sascha Hödl). Als Schurken treten demnach der gewissenlose Ingenieur Charles Leveret (Francis Fulton-Smith), dessen goldgierige Ehefrau Donna (Sonja Kirchberger) und der hasserfüllte Comanchenhäuptling Tokvi-Kava (Joshy Peters) auf.

Die Vorstellungen laufen bis zum 7. September und beginnen jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.