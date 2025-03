10. Todestag von Günter Grass: Lesung mit Katharina Thalbach

Lübeck (dpa) –

Vor zehn Jahren ist der Schriftsteller Günter Grass in Lübeck gestorben. Aus Anlass seines Todestages am 13. April veranstaltet das Günter Grass-Haus am 14. April in der Kulturwerft Gollan eine Lesung mit der Schauspielerin Katharina Thalbach. Unter dem Titel «Grass for future» liest sie Texte aus dem Werk des Literaturnobelpreisträgers zu aktuellen Themen. Dazu zählt der Umweltschutz, mit dem sich Grass als Schriftsteller und als bildender Künstler immer wieder beschäftigt hat, wie die Veranstalter mitteilten.

Zudem wird die Klimaaktivistin Luisa Neubauer mit Museumsdirektor Jörg-Philipp Thomsa über ihr gesellschaftliches Engagement sprechen. Geplant ist auch ein Vortrag des Literaturwissenschaftlers Heinrich Detering zu den Zusammenhängen zwischen Literatur und Ökologie.

100. Geburtstag 2027

Weitere Veranstaltungen zum Todestag von Günter Grass seien in Lübeck nicht vorgesehen, sagte Thomsa. Aber es liefen bereits Planungen für den 100. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers 2027, bei dem das Grass-Haus auch mit anderen Gedenkstätten für den Schriftsteller zusammenarbeiten werde. Den Nobelpreis erhielt Grass 1999 für sein Lebenswerk.

Günter Grass ward 1927 in Danzig zur Welt gekommen. Von 1986 bis zu seinem Tod lebte er im kleinen Ort Behlendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sein Büro und sein Archiv mit den bildkünstlerischen Werken befinden sich seit Mitte der 1990-er Jahre im heutigen Günter Grass-Haus in der Lübecker Altstadt. Die Sammlung umfasst den Angaben zufolge etwa 1.400 originale Zeichnungen, Lithographien, Aquarelle und Radierungen sowie zahlreiche Manuskripte aus seinem Nachlass.