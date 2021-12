1:0 im Nordduell: Hannover siegt mit Dabrowski

Hamburgs Ludovit Reis (l) spielt gegen Hannovers Linton Maina. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa/lni) – Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga überraschend das Nordduell mit dem Hamburger SV gewonnen. Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Jan Zimmermann siegten die Niedersachsen am Sonntag mit 1:0 (1:0) und beendeten damit ihre Serie von acht Ligaspielen ohne Erfolg. Vor 22 500 Zuschauern schoss Linton Maina in der 13. Minute das Siegtor für die 96er, die bei dieser Partie von Interimscoach Christoph Dabrowski trainiert wurden. Am Montag soll dann Uwe Rösler oder der ehemalige HSV-Coach Daniel Thioune als Zimmermann-Nachfolger präsentiert werden.

Nach einem ereignisarmen Spielbeginn traf Robert Glatzel (11. Minute) mit dem Kopf zunächst zum vermeintlichen 1:0 für den HSV, aber der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zuvor von Bakery Jatta vom Video-Assistenten zurückgenommen. Kurz danach schloss Linton Maina einen schönen Konter zur Führung für die 96er ab.

Hannovers Offensive verpasste mit einer sehenswerten Kombination vor dem Hamburger Tor das 2:0 (56.). Ansonsten wurde der Druck des HSV in der zweiten Halbzeit immer stärker. Die 96er verteidigten ihre Führung aber mit einer sehr engagierten und disziplinierten Leistung.

