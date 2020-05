10 949 bestätigte Coronavirus-Fälle in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 10 949 gestiegen. Das seien 34 mehr als einen Tag zuvor, teilte die Landesregierung am Dienstag mit Stand 13.00 Uhr mit. Laut Hochrechnung seien 8945 Menschen – das entspreche 81,7 Prozent der bestätigten Fälle – inzwischen wieder genesen.

518 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. In den Kliniken in Niedersachsen werden derzeit 549 Infizierte behandelt, davon 122 Erwachsene und ein Kind intensivmedizinisch. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist im Landkreis Cuxhaven mit 20,6 am höchsten.

Das Land Bremen meldete am Dienstag mit Stand 14.00 Uhr 1079 bestätigte Fälle, 20 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 633 Menschen (plus 40). In Folge der Viruserkrankung starben bisher 35 Infizierte (plus 1). Zurzeit werden 53 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, acht von ihnen auf Intensivstationen.

Niedersachsen zum Coronavirus