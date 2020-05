10 872 Corona-Infektionen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niedersachsen am Sonntag auf 10 872 gestiegen. Das waren 27 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 13.00 Uhr). Die Zahl der Todesopfer nahm seit Samstag nicht zu, sie liegt in Niedersachsen bei 502. Nach einer Hochrechnung gelten inzwischen 8823 der bislang gemeldeten Infizierten als genesen. Das sind etwa vier von fünf Infizierten.

Derzeit liegen 484 an Covid-19 erkrankte Menschen im Krankenhaus. 118 Patientinnen und Patienten brauchen eine intensivmedizinische Behandlung, 77 von ihnen müssen beatmet werden. Auch fünf infizierte Kinder sind im Krankenhaus, eines davon auf der Intensivstation.

Das Land Bremen berichtete am Sonntag (Stand 14.00 Uhr) über 12 neue Fälle, 10 davon in Bremen, 2 in Bremerhaven. Die Gesamtzahl der bisher registrierten Coronavirus-Infektionen liegt demnach bei 1056, als genesen gelten 572 Menschen. In Folge der Viruserkrankung starben im Bundesland Bremen bisher 33 Menschen. Zurzeit werden dort 52 Betroffene in Krankenhäusern behandelt, 14 davon intensivmedizinisch.

