10 782 Corona-Fälle in Niedersachsen, 1025 in Bremen

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niedersachsen am Freitag auf 10 782 gestiegen. Das waren 125 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 13 Uhr). Demnach stieg die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind, um zehn auf 500 (Stand Freitag 10 Uhr). Nach einer Hochrechnung gelten inzwischen 8639 der bislang gemeldeten Infizierten als genesen. Derzeit liegen 498 an Covid-19 erkrankte Menschen im Krankenhaus – 118 Frauen und Männer brauchen eine intensivmedizinische Behandlung, 77 von ihnen müssen beatmet werden. Auch fünf mit dem Virus infizierte Kinder sind im Krankenhaus, eines davon auf der Intensivstation.

Im Bundesland Bremen stieg die Zahl der Infektionen auf 1025, das waren 27 mehr als am Vortag (Stand 14 Uhr). 572 Menschen gelten als genesen, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit dem Virus gestorben sind, liegt bei 32. Derzeit werden 56 infizierte Menschen im Krankenhaus versorgt, acht von ihnen sind auf Intensivstationen. Sechs der intensivmedizinisch behandelten Menschen müssen beatmet werden.

