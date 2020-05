10 598 Corona-Infektionen in Niedersachsen, 966 in Bremen

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niedersachsen am Mittwoch auf 10 598 gestiegen. Das waren 96 Fälle mehr als am Vortag, wie die Landesregierung (Stand 13.00 Uhr) mitteilte. 483 Menschen starben demnach nach einer Corona-Infektion (plus 9).

8279 der bestätigten Fälle, also 78,1 Prozent, gelten nach Hochrechnung als auskuriert. In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 634 Infizierte behandelt, 134 intensivmedizinisch. 80 von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

Im Land Bremen meldeten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch (Stand 14.00 Uhr) 966 bestätigte Fälle (plus 49). 559 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Toten blieb bei 32. Derzeit werden 56 Personen stationär versorgt. Zehn von ihnen liegen auf Intensivstationen, sieben müssen beatmet werden.

Niedersachsen zum Coronavirus

Fallzahlen in Bremen (4.5.2020)