10 344 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um 38 Fälle auf 10 344 gestiegen. Das teilte die Landesregierung am Samstag (Stand 13 Uhr) mit. Wieder genesen sind laut Hochrechnung 7784 Menschen, gut drei Viertel der bestätigten Fälle. Gestorben sind 459 Infizierte (plus 2). In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 630 Infizierte behandelt. davon 154 intensivmedizinisch. 107 Patienten werden künstlich beatmet.

Im Land Bremen meldeten die Gesundheitsbehörden am Samstag (Stand 14.00 Uhr) 875 bestätigte Fälle (plus 16). 438 Menschen galten als genesen. Die Zahl der Todesfälle lag demnach bei 30. 57 Personen müssen aktuell stationär versorgt werden, davon 14 auf Intensivstationen. Von ihnen müssen acht beatmet werden.

