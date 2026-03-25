10.000 Euro Strafe für St. Pauli-Trainer Blessin

Hamburg (dpa/lno) –

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Alexander Blessin zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli hatte sich nach der 1:2-Heimniederlage am Sonntag gegen den SC Freiburg unsportlich gegenüber Schiedsrichter Florian Badstübner geäußert «und dabei dessen Unparteilichkeit infrage gestellt», teilte der DFB mit.

Bei DAZN hatte Blessin direkt nach dem Ende der Partie gesagt: «Wir haben gegen zwölf Mann gespielt, und das war der Schiedsrichter», sagte er. «Wenn mir ein Schiedsrichter eine Gelbe Karte gibt und mich dabei wirklich höhnisch anlächelt, dann finde ich das einfach respektlos.»

Die Gelbe Karte habe er verdient, gestand der 52-Jährige später ein. In der Pressekonferenz relativierte er zudem seine Äußerungen: «Die Aussage, die ich bei DAZN getätigt habe, ist auch nicht unbedingt so clever. Es ist aus der Emotion. Das muss man mir auch zugestehen. Es geht hier um echt viel.» Wie der DFB weiter mitteilte, ist das Urteil bereits rechtskräftig.