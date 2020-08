1. Schultag für ABC-Schützen in Niedersachsen und Bremen

Eine Erstklässlerin nimmt mit ihrer Schultüte an der Einschulung teil. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Für viele Jungen und Mädchen hat am Samstag in Niedersachsen und Bremen mit dem ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In Niedersachsen wurden 72 500 Erstklässler eingeschult, in Bremen knapp 5000. Viele Kinder trugen neben der Schultüte und dem neuen Ranzen auch eine Maske. Wegen der Corona-Pandemie waren an den Schulen keine großen Einschulungsfeiern geplant. Es galten Hygieneauflagen und Abstandsregeln. An den allgemein bildenden Schulen hatte der Unterricht nach dem Ende der Sommerferien bereits am Donnerstag wieder begonnen.

Schulbehörden und ADAC mahnten Verkehrsteilnehmer zur besonderen Vorsicht in den kommenden Tagen und Wochen, weil viele der Erstklässler alleine im Straßenverkehr unterwegs seien. «In der Nähe von Schulen, an Haltestellen und beispielsweise Ampeln und Zebrastreifen sollte vorausschauend gefahren werden und man sollte immer bremsbereit sein», riet Hannover Polizeipräsident Volker Kluwe am Samstag in der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». «Denn aufgrund ihrer Körpergröße sieht man die Kinder hinter oder zwischen den parkenden Autos oft nicht.»