1. FC Nürnberg schnappt HSV Stürmer Schäffler weg

Nürnberg (dpa/lno) – Der 1. FC Nürnberg hat Stürmer Manuel Schäffler verpflichtet, an dem auch der Hamburger SV interessiert war. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, kommt der 31-Jährige von Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Schäffler ist nach Tom Krauß (RB Leipzig), Christian Früchtl und Sarpreeth Singh (beide FC Bayern München) der vierte Neuzugang des «Clubs». In der vergangenen Saison traf der wuchtige Angreifer in 32 Spielen 19 Mal und war damit hinter Fabian Klos (Arminia Bielefeld) Zweiter der Torjägerliste. Offenbar hatte der der frühere HSV-Trainer Dieter Hecking, der jetzt bei den Nürnbergern Sportvorstand ist, die besseren Argumente.

