1. FC Magdeburg leiht Kieler Torhüter Weiner aus

Torwart Timon Weiner, hier noch im Trikot von Holstein Kiel. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Magdeburg (dpa) – Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat für die neue Saison den 21 Jahre alten Torhüter Timon Weiner vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Die Norddeutschen und der FCM einigten sich auf eine Leihe bis Sommer 2022. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 1,91 Meter große Keeper steigt am 10. August ins Training der Elbstädter ein.

Der gebürtige Essener kam über die Stationen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg zum FC Schalke 04. Er schaffte es dort in die U19 Junioren-Bundesliga. 2018 wechselte er an die Kieler Förde und unterschrieb einen Profivertrag bei Holstein. Allerdings spielte er zuletzt vor allem in der Regionalliga Nord für die Störche.

3. Liga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg

Vereinsmitteilung