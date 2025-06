1. FC Magdeburg holt Nick Meier aus Hannover

Magdeburg (dpa) –

Kaum ist die Personalie um den neuen Cheftrainer Markus Fiedler geklärt, kommt auch schon der nächste Neuzugang beim 1. FC Magdeburg. Die Elbestädter verpflichten den erst 19 Jahre alten Nick Meier von Hannover 96, wo Fiedler-Vorgänger Christian Titz nun Cheftrainer ist. Offensivmann Meier spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen und kam in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Verletzung nur 13 Partien (ein Tor) in der 3. Liga.

«Nick ist ein junger, talentierter Spieler, in dem wir das Potenzial sehen, dass er bei uns den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann», sagte FCM-Sportchef Otmar Schork.

Meier spielte bis 2014 beim HSC Hannover und durchlief dann sämtliche Nachwuchsmannschaften der 96er. Zudem absolvierte er für die U-16-Nationalmannschaft ein Länderspiel.