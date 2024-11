1.000 Tage Krieg – Nationalflagge der Ukraine weht im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Am kommenden Dienstag wird auf allen Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden in Schleswig-Holstein die ukrainische Nationalflagge wehen. Eine entsprechende Beflaggung hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) angeordnet, wie das Ministerium in Kiel mitteilte. Hintergrund ist, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine am 19. November vor genau 1.000 Tagen gestartet worden war.

Auch das Landeshaus als Sitz des Schleswig-Holsteinischen Landtags werde sich der Beflaggung anschließen. Das wird den Angaben zufolge auch den Kreisen, Gemeinden und Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes unterstehen, empfohlen.