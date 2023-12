0:4 gegen Ingolstadt: Lübeck-Krise hält an

Lübeck (dpa/lno) –

Die Krise des VfB Lübeck in der 3. Fußball-Liga geht weiter. Der Aufsteiger verlor am Samstag auch sein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mit 0:4 (0:3). Für die Lübecker war es bereits das sechste Spiel in Serie ohne Sieg. Von den vergangenen 15 Partien gewannen sie nur eine. Auch das Ingolstadt-Spiel war nach Gegentoren durch Jannik Mause (12. Minute) und David Kopacz (20./45.+2) schon zur Pause entschieden. In der zweiten Halbzeit legte der FCI-Torjäger Mause noch einen vierten Treffer nach (60.).