0:3 in Regensburg: Braunschweig kassiert dritte Niederlage

Jan Elvedi von Regensburg und Fabio Kaufmann von Braunschweig (l-r.) im Zweikampf um den Ball. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg (dpa/lni) – Nur sechs Tage nach dem ersten Saisonsieg hat Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga wieder eine Enttäuschung erlebt. Der Aufsteiger verlor am Freitagabend mit 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg und kassierte im fünften Spiel bereits die dritte Niederlage. Schon in der fünften Minute geriet die Eintracht durch Albion Vrenezi in Rückstand. Nico Klaß sah noch vor der Pause Gelb-Rot (40.) und anders als beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Bochum schaffte es die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer diesmal nicht, ein Spiel in Unterzahl noch einmal zu drehen.

Max Besuschkow (61.) und erneut Vrenezi (78.) schossen die weiteren Tore für den in allen Belangen überlegenen Jahn. Braunschweig traute sich kaum etwas zu und war vor allem in der Offensive zu harmlos. Die beste Chance für die Gäste vergab Yassin Ben Balla in der 23. Minute. Nach drei Spielen liegt die Auswärtsbilanz der Eintracht nun bei null Punkten und 1:9 Toren.

Daten zum Spiel

Homepage von Eintracht Braunschweig