0:3 in Heidenheim: Kiels vergebliche Suche nach Effizienz

Heidenheim (dpa/lno) –

Nach dem gesicherten Klassenverbleib will Holstein Kiel die Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga ärgern. Gegen den 1. FC Heidenheim klappte das schon mal nicht. Trotz einer ansprechenden Leistung verloren die Kieler am Sonntag bei den Heidenheimern mit 0:3 (0:1). Die Gastgeber durften sich über die Rückkehr auf den zweiten Tabellenrang und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz freuen. «Sie waren defensiv abgezockt, waren vorn und hinten in den Strafräumen präsent und haben in der Summe verdient gewonnen», meinte Holsteins Stürmer Steven Skrzybski.

Die Kieler sind jenseits von Ab- und Aufstiegszone an achter Stelle. Sie hatten in der vergangenen Woche mit 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg die 40-Punkte-Marke erreicht und sich aller Sorgen entledigt. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfangen die Norddeutschen den nächsten Bundesliga-Aspiranten: Dann kommt Tabellenführer Darmstadt 98 ins Holstein-Stadion.

«Wir wollen auch in den kommenden Spielen zeigen, dass wir uns mit den Teams von oben auf Augenhöhe bewegen können – und zwar nicht nur über 60 oder 70 Minuten, sondern über die volle Distanz und auch in puncto Resultate», kündigte Kapitän Hauke Wahl an.

Das Ergebnis in Heidenheim sei nach dem Spielverlauf zu hoch ausgefallen, meinte Wahl. «Wir haben uns nach dem frühen Rückstand schnell gefangen, aber Heidenheim war einfach effizienter als wir. Deswegen stehen sie da oben in der Tabelle.» Ähnlich sah es Trainer Marcel Rapp: «Nach dem schnellen Rückstand haben wir es bis zum 0:2 inhaltlich gut gemacht. Was wir uns ankreiden müssen, ist, dass wir im gegnerischen Strafraum nicht effektiv waren.»

Schon nach etwas mehr als 70 Sekunden hatten die Kieler zurückgelegen. Heidenheims Kapitän Patrick Mainka brachte sein Team vor 12.026 Zuschauern nach einem Eckball per Kopf in Führung. Zweitliga-Top-Torschütze Tim Kleindienst (69.) und Jan-Niklas Beste (75./Foulelfmeter) erhöhten nach der Pause. «Natürlich war nach dem dritten Gegentor die Luft raus, aber vorher haben wir es vernünftig gemacht», sagte Wahl.

Die Kieler mussten auf den erkrankten Lewis Holtby und den gesperrten Philipp Sander verzichten. Nach dem frühen Gegentor agierten sie über weite Strecken auf Augenhöhe. Der Ausgleichstreffer gelang ihnen jedoch nicht, weil den Gästen die letzte Konsequenz fehlte und Kleindienst nachlegte. Patrick Erras hatte im Zweikampf das Nachsehen und konnte den 22. Saisontreffer des Torjägers nicht verhindern. Deutlich wurde es dann nach dem verwandelten Foulelfmeter von Beste.