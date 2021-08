0:3 beim MSV: Aufsteiger TSV Havelse Drittliga-Letzter

Duisburg (dpa/lni) – Der TSV Havelse ist in der 3. Fußball-Liga vorerst auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag beim MSV Duisburg klar mit 0:3 (0:1) und verlor auch die zweite Partie in der neuen Spielzeit. Die Treffer für den überlegenen MSV vor 7661 Zuschauern in der Duisburger Arena erzielten Orhan Ademi (25. Minute), Moritz Stoppelkamp (66./Foulelfmeter) und Kolja Pusch (68.). Bei den Niedersachsen verschoss Yannik Jaeschke einen Strafstoß (53.).

