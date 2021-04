0:2 gegen Dortmund: Wolfsburg bangt um CL-Platz

Dortmunds Erling Haaland und Dortmunds Thomas Meunier (r) klatschen nach dem Schlusspfiff ab. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) – Der VfL Wolfsburg hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga verlor am Samstag trotz einer halbstündigen Überzahl mit 0:2 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten Borussia Dortmund. Beide Tore für den BVB schoss der Norweger Erling Haaland in der 12. und 68. Minute. Beim ersten Treffer nutzte der 20-Jährige einen missglückten Rückpass des Wolfsburgers Ridle Baku. Dem 2:0 ging ein Fehlpass von John Anthony Brooks voraus. Der Dortmunder Jude Bellingham sah in der 59. Minute Gelb-Rot.

Noch vor drei Wochen hatte der VfL nach der Dortmunder Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt elf Punkte Vorsprung auf den BVB. Vier Dortmunder Siege und drei eigene Niederlagen später ist dieser Abstand auf nur zwei Zähler zusammengeschmolzen. Die Borussia hofft nun auf noch mindestens einen weiteren Wolfsburger Patzer in den letzten Spielen. Die Gegner des VfL sind Union Berlin, RB Leipzig und der aktuell so starke FSV Mainz 05.

