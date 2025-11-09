0:2 gegen Bochum: Braunschweig stürzt weiter ab

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig stürzt in der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter ab. Das 0:2 (0:1) gegen den VfL Bochum war nach zahlreichen vergebenen Chancen bereits die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft geht jetzt nur noch als Tabellen-16. in die zweiwöchige Länderspiel-Pause.

Die Tore von Cajetan Lenz (7. Minute) und Francis Onyeka (73.) sicherten den Bochumern dagegen den vierten Sieg im fünften Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Uwe Rösler. Allerdings war die Führung der Gäste zeitweise sehr schmeichelhaft. Denn die Braunschweiger drängten vor allem in der ersten Halbzeit massiv auf den Ausgleich.

Braunschweiger Tor nicht gegeben

Leon Bell Bell traf nur die Latte (10.). Ein Tor von Max Marie (45.) wurde wegen der vorangegangen Abseitsposition eines anderen Spielers nicht gegeben.

Auch kurz nach dem 0:2 flog ein Schuss von Florian Flick nur an Innenpfosten und Latte (77.). In der Nachspielzeit verschoss Sebastian Polter sogar noch einen Foulelfmeter (90.+7). Ohne sechs verletzte oder gesperrte Spieler war die Eintracht wieder einmal zu überhastet und harmlos.