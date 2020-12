Hannover begeistert: 96 besiegt Topteam Bochum

Bochums Robert Zulj und Hannovers Jaka Bikol (l-r.) in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Erleichterung war Matchwinner Marvin Ducksch deutlich anzumerken. «Endlich haben wir uns belohnt», sagte der Stürmer von Hannover 96 am Dienstagabend bei Sky nach dem überzeugenden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Bochum. «Kompliment an die Mannschaft. Wir haben uns 95 Minuten reingehauen.»

Nach 52 Tagen gelang den Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga endlich wieder ein Heimsieg und der war hochverdient. Aufstiegsaspirant Bochum hatte zu keiner Zeit eine Chance, 96 dagegen war von Beginn an heiß auf die drei Punkte. Ein perfektes Zuspiel von Ducksch verwandelte Sulejmani problemlos zur Führung (2. Minute). Für den 24-Jährigen war es das erste Saisontor.

Hannover verpasste danach trotz hochkarätiger Möglichkeiten den zweiten Treffer und erhielt nach dem Seitenwechsel Hilfe von einem Bochumer. Nach einem Ziehen von VfL-Verteidiger Vassilis Lampropoulos an der Hose von Ducksch entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Strafstoß, den der Gefoulte souverän verwandelte.

Für den zuletzt häufig kritisierten Ducksch war es der vierte Saisontreffer. «Ich habe viel in den vergangenen Wochen einstecken müssen. Es lief nicht so», sagte der Angreifer. «Ich bin froh, dass ich jetzt der Mannschaft helfen konnte.» In der 78. Minute hätte er sogar noch erhöhen müssen, doch sein Schuss landete am Pfosten.

Bereits am Freitag (18.30 Uhr/Sky) geht es für den Tabellenelften bei Jahn Regensburg weiter. «Ich weiß nicht, ob das heute die Wende war. Vielleicht war das heute der richtige Schritt in die richtige Richtung», sagte Ducksch.

Hannover 96-VfL Bochum bei bundesliga.de