0:1 in Elversberg: HSV-Leihgabe schockt Holstein Kiel

Spiesen-Elversberg (dpa/lno) –

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Durch ein spätes Tor der HSV-Leihgabe Otto Stange verlor der Erstliga-Absteiger bei der SV Elversberg mit 0:1 (0:0). Der 18-jährige Stürmer traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Elfmeter für die Saarländer.

Jubiläumsspiel für Kiel-Trainer

Während Kiels Marcel Rapp in seinem 100. Zweitligaspiel als Trainer seine Startformation nach dem 3:0 gegen den Karlsruher SC unverändert gelassen hatte, musste SVE-Coach Vincent Wagner kurzfristig seinen Abwehrchef Lukas Pinckert mit Oberschenkelproblemen ersetzen. Für ihn verteidigte Florian Le Joncour.

Bezeichnend: Elversberg gab im ersten Durchgang fast doppelt so viele Torschüsse ab wie Kiel – traf aber nicht das Tor. Die erste und beste Gelegenheit zur Führung hatte Tom Zimmerschied nach 15 Minuten, bei den Gästen scheiterte Kasper Davidsen aus neun Metern an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof.

Harte Elfmeter-Entscheidung

Zweite Hälfte, ähnliches Bild: Elversberg hatte von den wenigen noch die besseren Möglichkeiten. Nach einer Ecke von links kam der Ball zu Torjäger Younes Ebnoutalib, der aus sieben Metern volley abschloss, jedoch an Holstein-Torwart Jonas Krumrey scheiterte. Beim Nachschuss von Bambasé Conté klärte Kiels Carl Johansson auf der Torlinie.

Der späte Elfmeter war eine diskutable Entscheidung: Lasse Rosenboom foulte nach Ansicht des Schiedsrichters Conté. Youngster Stange übernahm die Verantwortung und verwandelte zum umjubelten Sieg für die Hausherren.