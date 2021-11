0:0 in Hannover: SC Paderborn verpasst Sprung auf Platz eins

Hannovers Trainer Jan Zimmermann (M) klatscht nach dem Spiel mit seinen Spielern ab. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hannover (dpa) – Hannover 96 hat dem SC Paderborn den Weg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verbaut. Beide Teams lieferten sich am Freitagabend ein sehr chancenreiches 0:0. Für die Paderborner endete damit vor 10.400 Zuschauern eine Serie von fünf Auswärtssiegen nacheinander. Im Falle eines weiteren Erfolgs wäre der Tabellendritte vorerst am Spitzenduo FC St. Pauli und Jahn Regensburg vorbeigezogen. Hannovers Julian Börner sah in der 67. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte.

In der ersten Hälfte hatte der SCP noch viel Glück. Denn die Niedersachsen zeigten nach sechs Ligaspielen ohne Sieg eine sehr engagierte und überzeugende Leistung. Das Manko war aber wieder einmal die Chancenverwertung: Sebastian Kerk (17.), Maximilian Beier (29.) und Sebastian Stolze (29.) ließen in der ersten halben Stunde drei gute Möglichkeiten aus.

Paderborn wurde nach der Pause deutlich besser. Jetzt vergaben Dennis Srbeny allein vor dem Tor (58.) sowie zwei Mal Julian Justvan per Pfostenschuss (69./76.) mehrere Großchancen für die Gäste. Doch 96 wehrte sich in Unterzahl gegen die drohende Niederlage und traf durch einen Kopfball von Hendrik Weydandt auch noch einmal die Latte (73.).

© dpa-infocom, dpa:211119-99-68628/2

Homepage von Hannover 96

Homepage des SC Paderborn

Daten zum Spiel