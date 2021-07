0:0 gegen Ex-Weltmeister Götze: Osnabrück ärgert Eindhoven

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat in einem Testspiel gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven ein 0:0 erkämpft. Gegen die Mannschaft des früheren Fußball-Weltmeisters Mario Götze und Nationalspielers Philipp Max hielt der Zweitliga-Absteiger am Samstag vor allem in der ersten Hälfte sehr gut mit. Nach dem Seitenwechsel wurde Eindhoven vor 3051 Zuschauern ohne die ausgewechselten Götze und Max stärker, doch die VfL-Defensive stand sicher.

