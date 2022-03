0:0 bei Weiche Flensburg: VfB Oldenburg bleibt an Spitze

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Auftakt der Meisterrunde in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Oldenburg seine Tabellenführung verteidigt. Bei Weiche Flensburg erkämpften die Oldenburger ein 0:0. Teutonia 05 und Werder Bremen II trennten sich 3:3. Dabei gingen die Hamburger durch Can Düzel, Mats Facklam und Eugenio Lopes dreimal in Führung, doch Oscar Schönfelder, Abdenego Nankishi und Philipp Kühn glichen jeweils aus. Der VfB Lübeck startete mit einem 0:0 gegen Atlas Delmenhorst. Dafür hatte der Drittliga-Absteiger die größte Kulisse des Spieltags: 2392 Fans pilgerten an die Lohmühle.

Im Duell zweier Profi-Nachwuchsteams kam Holstein Kiel bei Hannover 96 zu einem 2:1-Erfolg. Philipp König machte mit zwei Treffern den Rückstand durch Moussa Doumbouya wett. Dem Hamburger SV II gelang dank Jonah Fabischs Tor ein 1:0-Erfolg gegen VfV Borussia Hildesheim. Bei den Niedersachsen sah Meik Erdmann die Gelb-Rote Karte.

In der Abstiegsrunde stand bereits der 2. Spieltag auf dem Programm. Dort müssen voraussichtlich fünf Teams den Gang in die Oberliga antreten. Die besten Karten auf den Klassenverbleib haben Phönix Lübeck und der SSV Jeddeloh, wobei die Lübecker dank Haris Hyseni, Michael Kobert und Sebastian Pingel im direkten Duell zu einem 3:0-Erfolg kamen. Auf Platz zwei sprang Eintracht Norderstedt, das sich 2:1 gegen den FC Oberneuland durchsetzte. Jan Lüneburg erzielte beide Tore, für die Gäste verwandelte Edison Mazreku einen Elfmeter.

Altona 93 und der Lüneburger SK Hansa trennten sich nach hektischer Schlussphase 1:1. Ole Wohlers brachte die Hamburger (86. Minute) in Front, Malte Meyer glich wenig später per Foulelfmeter aus. Ruhiger ging es bei der SV Drochtersen/Assel zu, die zu einem 3:0-Erfolg über den HSC Hannover kam. Die Tore erzielten Jan Steffens, Maximilian Geißen und Martin Sattler. Schlusslicht Heider SV setzte beim 0:3 gegen den BSV Rehden seine schwarze Serie fort, kassierte die siebte Niederlage in Serie und wartet nun schon seit 16 Spielen auf einen Sieg. Spielfrei hatte der FC St. Pauli II.