Schnee-Liebhaber:innen kamen am Donnerstag in weiten Teilen des Nordens voll auf ihre Kosten. Auch in Bremen war es zum ersten Mal in diesem Winter richtig weiß. Wirklich viel Schnee blieb zwar nicht liegen, aber zum Rodeln im Bremer Bürgerpark reichte es allemal. Die Kinder in der Hansestadt waren begeistert und konnten ihr Glück kaum fassen.

Ordentlich Neuschnee gab es auch im Bergland. Dort hat das Winterwetter erneut zahlreiche Tagestouristen in den Deister gelockt. Die Parkplätze waren rappelvoll. Um ein Verkehrschaos wie in den vergangenen Tagen in anderen Ausflugsgebieten zu verhindern, haben die Einsatzkräfte aber vorgesorgt.